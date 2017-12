Altena: Bürgermeister gibt rechten Hetzern im Netz Mitschuld an Messerangriff

Allein im Jahr 2016 wurden in Deutschland 1.800 Politiker attackiert, so auch Andreas Hollstein. Am 27. November 2017 wurde der Bürgermeister von Altena mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt. Rechten Hetzern im Internet gibt er nun die Mitschuld an diesem Angriff auf ihn.



"Die Zahl der Hassmails an und Hassnachrichten über Amtsträger in den sozialen Medien nimmt zu, damit wird der Boden für Taten wie die Attacke auf mich bereitet", so der CDU-Politiker. Gegenüber dem Täter empfinde er keinen Hass, sagt er.



Aber er sei ein Werkzeug von Menschen geworden, die im Netz gegen den Bürgermeister gehetzt haben. Die Geschwindigkeit des Hasses hätte ein schwindelerregendes Ausmaß erreicht. Er will nun nach der Tat das Thema in den Fokus stellen, was die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft mache.