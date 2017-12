Mehr als 20 Menschen verletzt: Hochhaus in Berlin in Flammen

Bei einem Hochhausbrand in Berlin sind am Samstag mehr als 20 Menschen verletzt worden.Die Feuerwehr ging zumeist von Rauchgasvergiftungen aus.



Alle Bewohner des zehngeschossigen Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Der Bezirk stellte Notunterkünfte und Zelte bereit.



Das Feuer brach in einer Wohnung im dritten Stock aus. Die Flammen breiteten sich schnell über das gesamte Treppenhaus bis unter das Dach aus. Die Brandursache ist noch unklar.