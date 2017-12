USA: Seniorin stellt in Altenheim Gift her und testet es an Mitbewohnern

In dem US-Bundesstaat Vermont hat eine Seniorin in einem Altenheim Rizin selbst hergestellt und mit dem Gift experimentiert.



Den hochgefährlichen Stoff soll sie sogar ihren Mitbewohnern verabreicht haben, um ihn an ihnen zu testen. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer.



Die Polizei entdeckte den Stoff in dem Apartment der 70-Jährigen, nachdem sie gerufen wurde, weil man eine möglicherweise gefährliche Substanz dort vermutete. Die Frau wurde verhaftet.