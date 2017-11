Manching: Tumulte während der Taschengeldausgabe bei Asylbewerbern

In Manching ist es während der alle 14 Tage stattfindenden Ausgabe des Taschengeldes nach Asylbewerberleistungsgesetz zu Rangeleien gekommen. Vier Bewohner sind dabei leicht verletzt worden.



Die Mitarbeiter der Unterkunft brachten sich hinter verschlossenen Türen in Sicherheit. Mittels Pfefferspray versuchten sie, die Asylbewerber an einem gewaltsamen Eindringen unter zu Hilfenahme von Sperrgittern zu hindern.



Insgesamt sind 17 Einsatzfahrzeuge und mehrere Hundeführer eingesetzt worden. Es folgen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch.