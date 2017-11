Edeka-Werbespot rührt Zuschauer zu Tränen

Normalweise ist Fernsehwerbung lästig. Doch die Weihnachtswerbung einer großen deutschen Supermarkt-Kette sind da eine Ausnahme.



Jedes Jahr rührend die Supermarkt-Werbungen den Zuschauer zu Tränen. Dort geht es mal um die vernachlässigten Kinder zu Weihnachten, manchmal muss der Opa seinen Tod der Familie vortäuschen um die Familie zu Weihnachten zu sehen.



Auch in diesem Jahr gibt es erneut einen rührenden Spot des Supermarkts Edeka. Protagonist ist aber ein Roboter, der selber einmal das Wunder von Weihnachten erleben will. Also macht er sich auf die Suche nach den Menschen, die Weihnachten feiern.