München: Fenster von Immobilienfirma mit Steinen eingeworfen

Im Münchner Glockenbachviertel haben Unbekannte eine Immobilienfirma attackiert und das Fenster deren Büros mit Steinen eingeworfen.



In der Nähe kam es auch immer wieder zu kleineren Bränden, das Staatsschutzdezernat der Münchner Kriminalpolizei sieht dahinter möglicherweise politisch motivierte Straftaten.



Bereits im Juni war in der Gegend Ähnliches geschehen: Eine eingeworfene Fensterscheibe, Parolen ("Kein Bock auf Mieterhöhung") und Farbspritzer an den Hauswänden sowie eine ausgebrannte Papiertonne wurden verzeichnet.