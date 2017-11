Detmold: 89-jährige Ursula Haverbeck wegen Holocaust-Leugnung verurteilt

Das Landgericht Detmold hat die 89-jährige Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck wegen Volksverhetzung zu einer Haftstrafe verurteilt.



14 Monate soll die 89-Jährige ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte 18 Monate gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Man will nun zur Überprüfung noch das OLG Hamm einschalten.



Während des Prozesses gegen den ehemaligen SS-Wachmann Reinhold Hanning hatte Haverbeck mehrmals auf sich aufmerksam gemacht, indem sie in Briefen den Völkermord an den Juden leugnete. Die Frau wurde bereits mehrere Male wegen Volksverhetzung verurteilt.