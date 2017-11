USA: "Cyber Monday" bricht mit 6,59 Milliarden Dollar Rekord

Online-Händler haben in den USA am so genannten "Cyber Monday" so viel Geld eingenommen wie noch nie zuvor.



Insgesamt wurden Produkte im Rekordwert von 6,59 Milliarden Dollar bestellt, so die Marktforscher von Adobe Analytics.



Der Rabatt-Montag nach Thanksgiving ist für Onlinehändler traditionell der umsatzstärkste Tag im Jahr in Amerika.