"Connect"-Test: Das schlechteste Handynetz hat O2

Laut einem Test der Fachzeitschrift "Connect" hat der Mobilfunkanbieter O2 das schlechteste Handynetzt.



Die Deutsche Telekom, die auf Platz eins liegt, und Vodafone holen hingegen in der Qualität weiter auf. Auch in Sachen Service schneidet O2 weiterhin sehr schlecht ab, die Hotline ist seit Monaten kaum oder gar nicht zu erreichen.



Der Test gilt in Deutschland als die renommierteste Untersuchung der Netzqualität im Mobilfunk.