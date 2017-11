Nach Grumpy Cat folgt nun Oskar

Grumpy Cat, war ein echtes Internetphänomen. Die grummelig drein blickende Katze war plötzlich ein Star in Funk und Fernsehen.



Nun folgt mit Oskar eine Bulldogge, die in die Fußstapfen der Grumpy Cat treten soll.



Unter anderem singt und tanzt der kleine Hund in Virals und Fernsehspots für ein bekanntes Versandhaus!