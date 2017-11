Münchnerin Lena will in Sat.1 "The Taste" Finale

Am Mittwoch dreht sich bei "The Taste" auf Sat.1 wieder alles um den Geschmack. Die verbliebenen acht Kandidaten der Kochshow kämpfen um den Einzug ins große Finale.



Lena aus München ist die einzige Frau, die als Hobbyköchin noch im Rennen ist. Dass sie als einzige Kandidatin keine Profiköchin ist, sieht die 27-Jährige nicht als Nachteil.



Lena arbeitet eigentlich als Grafikerin und Fotografin. Mit ihrer Kreativität will sie sich und ihren Coach Roland Trettl am Ende zum Sieg führen.