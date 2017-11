Automatisch anonym: Microsoft baut Browser mit "Porno-Modus"

Seinen Browser im anonymen Inkognito-Modus zu benutzen hat den Vorteil, dass man seine Privatsphäre schützen kann, wenn man z.B. seine E-Mails auf einem fremden Computer checkt. Die meisten Menschen benutzen ihn allerdings dafür, um sich Pornos anzusehen.



Denn durch den Inkognito-Modus kann der Browser-Verlauf dann nicht mehr nachgesehen werden und es werden auch keine Cookies gespeichert. Deswegen wird dieser Modus auch oft "Porno-Modus" genannt. Eigentlich muss der Modus per Hand aktiviert werden, allerdings will Microsoft das jetzt ändern.



Das Unternehmen baut nämlich an einem Browser, der automatisch in den Inkognito-Modus wechseln soll, wenn man sich auf heiklen Webseiten befindet. Microsoft will dafür eine Liste mit Homepages anlegen, bei denen der Modus von selbst anspringt.