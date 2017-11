Essen: Frauenleiche gefunden - 24-Jähriger wurde festgenommen

Am gestrigen Freitag wurde die Leiche einer Frau in ihrer Wohnung in Essen gefunden. Eine Angehörige der 53-Jährigen hatte zuvor die Polizei alarmiert.



Nun wurde ein 24-Jähriger von der Polizei festgenommen. Er steht unter dem dringenden Verdacht, die Frau getötet zu haben.



"Es muss von einem Gewaltdelikt ausgegangen werden", so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft gab noch keine weiteren Informationen bekannt.