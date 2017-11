Friedrich Felzmann: Doppelmörder und Reichsbürger?

In Österreich treibt ein von den Medien sog. Reichsbürger sein Unwesen. Er soll 3 Menschen angeschossen haben und befindet sich seitdem auf der Flucht. Zwei der angeschossenen starben. Eine Person wurde schwer verletzt.



Trotz schweren Prolizeiaufgebotes mit Spürhunden und gepanzerten Wäermebildfahrzeugen gelang es der Polizei nicht, den flüchtenden habhaft zu werden. Entweder beging er Selbstmord oder er befindet sich in einem sicheren Versteck, so die Mutmaßungen der Polizei.



Etliche Gerichtsverfahren so Friedrich Felzmann bereits hinter sich gehabt haben. Man vermutet im Ort Stiwoll, das er noch mehr Menschen erschießen könnte, die ihm in der Vergangenheit das Leben schwer gemacht haben sollen.