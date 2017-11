Wenn man die Handynummer von Lothar Matthäus erbt

So ist es nun Tom Parrol, einem 29-jährigen Berliner passiert. Er hatte nach einem Vertragswechsel eine neue Telefonnummer bekommen - und zwar die alte von Fußball-Legende Lothar Matthäus.



So dauerte es keine Minute bis der erste Anruf kam - und es nicht mehr aufhörte zu klingen. Doch nicht ihn wollten die Anrufer sprechen, sondern den Vorbesitzer der Telefonnummer.



Etwa 100 Anrufe bekam er Anfangs in der Woche, darunter Politiker und auch die Zentrale von Bayern München. Er will die Nummer aber behalten, denn oft führt er witzige und schöne Gespräche, wenn er den Anrufern klar macht, dass er nicht Lothar sei.