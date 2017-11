Hamburg: Polizist schießt in Einsatz auf Einbrecher

Die Polizei wurde in Hamburg zu einem mutmaßlichen Einbruch gerufen. Der Besitzer des in Rede stehenden Hauses war zwar nicht Zuhause, doch er empfing ein Einbruchssignal seiner Alarmanlage auf seinem Handy.



Daraufhin informierte er die Polizei. Diese traf auf dem Grundstück noch zwei Männer an. Ein 39-jähriger Beamter schoss einen der beiden mutmaßlichen Einbrecher an. Der andere Mann konnte flüchten.



Bei dem 33-jährigen mutmaßlichen Einbrecher wurden einige gestohlene Gegenstände gefunden. Die Umstände des Schusses sind noch nicht klar. Der 39-jährige Polizist wird psychologisch betreut.