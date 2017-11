Reporter verzweifelt: Riesen-Panne bei Livestream von Stadionsprengung

Die Sprengung eines Football-Stadions in Atlanta wollte der Reporter James Crugnale live übertragen, doch im entscheidenden Moment ging alles schief.



Gerade in dem Moment, als der Georgia Dome in sich zusammenfällt, fährt ein Bus genau vor die Kamera und verdeckt das Bild.



Der Reporter ist verzweifelt und ruft immer wieder "Nein, Bus! Aus dem Weg, Bus!" Doch dieser fährt erst weiter, als das Spektakel bereits vorbei ist.