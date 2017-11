Japan: Frau gießt vier ihrer Babys in mit Beton gefüllte Eimer

In Japan hat eine Frau nun gestanden, vier ihrer Babys getötet zu haben.



Die Säuglinge, die sie zwischen 1992 und 1997 zur Welt brachte, goss sie in mit Beton gefüllte Eimer und bewahrte diese in ihrer Wohnung auf.



Warum sich die Frau nun stellte ist unklar: Sie teilte der Polizei mit, sie habe geglaubt, es sich "nicht leisten" zu können, die Kinder großzuziehen.