Bis 2020 sollen 40.000 Flüchtlinge an deutschen Unis eingeschrieben sein

Bis ins Jahr 2020 sollen schätzungsweise 40.000 Flüchtlinge ein Studium aufgenommen haben.



Lut einem Report von Stifterverband und Unternehmensberatung McKinsey könnten es aber auch doppelt so viele sein, wenn Faktoren wie fehlende Sprachkenntnisse, gesundheitliche Probleme und finanzielle Hürden beseitigt würden.



"Die Motivation vieler Flüchtlinge in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland ist besonders hoch", heißt es in dem Report: Diese Chance sollte man beim Thema Integration nutzen.