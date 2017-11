Baden: Elf Jahre alter Flüchtlingsjunge begeht Selbstmord

In Baden hat sich ein erst elf Jahre alter Junge in einem Flüchtlingsheim umgebracht.



Der Junge aus Afghanistan soll für seine sechs Geschwister Behördengänge, Dolmetschen und vieles Weitere erledigt haben: Alle leben seit letztem Jahr in dem Quartier, eines der Kinder ist behindert.



Immer wieder habe es für die Geschwister Gefährdungsmeldungen gegeben, aber niemand habe reagiert, so mehrere Personen im Umkreis der Geschwister.