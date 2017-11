Hamburg: 16-Jähriger liegt mit Verletzungen auf Dach einer U-Bahn

In Hamburg wurde am gestrigen Freitag ein 16-jähriger Jugendlicher auf dem Dach einer U-Bahn entdeckt. Er lag dort mit schweren Verletzungen.



Die Polizei vermutet, dass er auf das Dach gesprungen war und sich dort dann die Verletzungen zugezogen hatte.



Nun wird wohl Anzeige wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gegen den 16-Jährigen gestellt.