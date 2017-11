Salzburg: Bewährungsstrafe wegen "88" in Autokennzeichen für Deutschen

In Salzburg wurde ein Deutscher wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.



Der 44-Jährige hatte die Ziffern 88 in seinem Autokennzeichen, was als Code für "Heil Hitler" gilt. Zudem hatte der Mann nationalsozialistische Inhalte per WhatsApp versendet.



Vor Gericht gab der Angeklagte an, schon vor Jahren dem rechtsradikalen Gedankengut abgeschworen zu haben. Das Autokennzeichen habe sich seine Frau so gewünscht und die WhatsApp-Nachrichten seien nur Spaß gewesen.