Gütersloh: 86-Jähriger wird Geldbörse gestohlen und daheim wird eingebrochen

Diesen Tag wird sich eine Seniorin aus Gütersloh sicherlich schwarz im Kalender anstreichen.



Zunächst wurde der 86-Jährigen in einem Kaufhaus die Geldbörse gestohlen. Als sie dann nach Hause ging, bemerkte sie, dass bei ihr eingebrochen wurde: All ihr Schmuck und Bargeld war weg.



Die Polizei bitten nun Zeugen, die in dem Kaufhaus und in dem Mehrfamilienhaus etwas Verdächtiges beobachteten, sich zu melden.