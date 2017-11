Fußball: US-Verband plant alternative WM mit Italien, Niederlande, Chile & Co.

Der amerikanische Fußballverband will eine Art Alternativ-Weltmeisterschaft veranstalten.



An diesem Mini-Turnier sollen die nicht qualifizierten Teams Italien, Niederlande, Chile und Ghana sowie die USA als Gastgeber teilnehmen.



Die Spiele könnten demnach kurz vor dem Beginn der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ausgetragen werden.