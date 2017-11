Fußball: Das sind die Lostöpfe für die Weltmeisterschaft 2018

Die Einteilung der Lostöpfe für die WM 2018 in Russland stehen fest, Weltmeister Deutschland befindet sich im ersten Topf und entgeht damit Favoriten wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich.



Möglich ist dagegen, dass das DFB-Team in der Gruppenphase bereits auf Spanien oder England trifft. In einer Gruppe können nun maximal zwei Mannschaften aus Europa aufeinandertreffen.



Eine mögliche Konstellation für das Team von Jogi Löw wäre z.B. Spanien, Senegal und Japan. Eine leichtere Gruppe mit Peru, Iran und Panama ist jedoch auch möglich.