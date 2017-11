Studie: Jeder dritte Haushalt könnte nur wenige Wochen von Erspartem leben

Laut einer neuen Studie des gewerkschaftsnahen Düsseldorfer WSI-Instituts würde das Ersparte vieler Deutschen nicht lange ausreichen.



Jeder dritte Haushalt könnte nur wenige Wochen lang von seinen Rücklagen leben, die ärmsten 20 Prozent hätten überhaupt nichts Erspartes und nur die reichsten fünf Prozent der Haushalte könnten demnach von ihren Ersparnissen länger als 20 Jahre leben.



Dieser Verteilungsberichts 2017 soll die drastischen Vermögensunterschiede in Deutschland verdeutlichen, die laut DIW-Institut so groß sind wie nirgends sonst in der Euro-Zone.