USA: WG-Party artet derart aus, dass Fußboden einstürzt

An der US-amerikanischen University of North Texas eskalierte eine WG-Party dermaßen, dass die ausgelassen Feiernden den Fußboden zum Einsturz brachten.



Die 30 Partywütigen hüpften offenbar rhythmisch herum und dies vertrug der Fußboden des dritten Stockwerks nicht, der einfach einen Stock tiefer rutschte.



Die Partygäste hatten Glück im Unglück, es kam nur zu leichten Verletzungen und auch den Mietern in der unteren Wohnung passierte nichts.