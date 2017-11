Niedersachsen: Hunderte Briefe und Paketsendungen in Feld gefunden

Ein niedersächsischer Spaziergänger hat in einem Feld einen großen Haufen an Papiermüll gefunden: Als er näher ging, stellte er fest, dass es sich um Post handelte.



In einem Graben lagen Hunderte Briefe und Paketsendungen, die eigentlich hätten ausgeliefert werden müssen. Der zuständige Zusteller hatte sie aber offenbar einfach dort abgeladen.



Der Kurierdienst hatte den Angaben zufolge bereits Unregelmäßigkeiten im Zustellbezirk des Boten festgestellt und diesen bereits vor einiger Zeit entlassen.