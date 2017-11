52% der Deutschen für Entkriminalisierung von Cannabis zum Eigenverbrauch

Entgegen der ziemlich einseitigen Darstellung der Medien zu diesem Thema, besagt eine aktuelle Studie der Firma Infratest, dass mehr als die Hälfte der Deutschen GEGEN eine weitere strafrechtliche Verfolgung von Konsumenten ist. Es geht hier um geringe Mengen zum Eigengebrauch.



Was vielen nicht klar ist, ist die Tatsache dass der Konsum laut Urteil des Verfassungsgerichtes seit Mitte der Neunziger straffrei ist. Leider umgehen die Strafverfolgungsbehörden dieses Urteil seit Jahren und entziehen Menschen die "gelegentlich" konsumieren die Fahrerlaubnis.



Gelegentlicher Konsum ist laut den Behörden mehr als 2 Mal in 5 Jahren!!!! Man stelle sich vor dass man für 3 Bier in 5 Jahren den Führerschein verlieren würde! Da verlieren Menschen ihre Existenzgrundlage ( Führerschein), ohne jemals berauscht am Verkehr teilgenommen zu haben.