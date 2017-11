Neubrandenburg: Diebe wollen Handys stehlen und fluten ganzes Einkaufszentrum

In Neubrandenburg haben Diebe bei dem Versucht, Handys zu klauen, ein ganzes Einkaufszentrum unter Wasser gesetzt.



Die Einbrecher stiegen über das Dach ein und zerstörten dabei ein Rohr der Sprinkleranlage: Daraufhin strömten an die 30.000 Liter in das Einkaufszentrum.



Die Täter entkamen und konnten tatsächlich einige Handys stehlen.