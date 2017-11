Euerbach: Winterschlaf von Feldhamster ist wichtiger - als Bauprojekt

Im fränkischen Euerbach legt ein kleiner Feldhamster ein lange geplantes Bauprojekt lahm - weil er sich derzeit im Winterschlaf befindet.



Immer wieder kommt es in der fränkischen Region zum Baustopp, wenn der Feldhamster Winterschlaf hält. Das kleine Tierchen kommt in der Region recht häufig vor.



Die Spezies der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht und stehen unter besonderem Schutz in ganz Europa. Das Töten der Feldhamster, würde strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.