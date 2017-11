"Amazon Flex": Amazon will Privatleute als Paketboten einstellen

Amazon sucht momentan nach Privatleuten, die für den Online-Händler Pakete ausliefern sollen. Dafür wurde der Dienst "Amazon Flex" online aktiviert.



Momentan ist der Dienst nur in Berlin verfügbar, aber weitere Regionen sollen bald folgen. "Wir wollen in den nächsten Wochen die ersten Kunden beliefern", so eine Amazon-Sprecherin.



Die Bewerber müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen ein Auto, einen Führerschein und ein Smartphone besitzen sowie volljährig sein. Für vier Stunden Arbeit werden die Paketboten mit bis zu 64 Euro entlohnt.