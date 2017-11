AfD Leipzig: Kein Dach über dem Kopf - Ab ins Flüchtlingsheim

Die AfD-Fraktion in Leipzig (Sachsen) möchte Obdachlose gerne in Flüchtlingsunterkünften unterbringen. Bald wird es winterlich in Deutschland, Nieselregen, Kälte und eisiger Wind - und manche Menschen haben kein Dach über dem Kopf.



Das will die AfD-Fraktion ändern, denn in Leipzig schlafen etliche Menschen unter freiem Himmel. Nun will die Stadt den Bedarf von Schlafmöglichkeiten für Obdachlose für die Wintermonate 2017/2018 errechnen lassen.



Die Ansage der Stadt: "Sollte ein Bedarf bestehen, so werden freie Kapazitäten von aktuell nicht mehr benötigten Flüchtlingsunterkünften für diesen Zeitraum den Obdachlosen zur Verfügung gestellt."