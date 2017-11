Totes Baby in Erfurter Kinderklappe gefunden

Ein Arzt hat in der Babyklappe eines Erfurter Klinikums ein totes Neugeborenes gefunden.



Der Mediziner habe noch vergeblich versucht, es wiederzubeleben. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Untersucht werde, ob es sich eventuell um eine Totgeburt handele, hieß es.



Der Babykorb an dem Klinikum ist einer von mehreren in Thüringen. Mit der Einrichtung soll verhindert werden, dass Frauen nach ungewollter Schwangerschaft ihre Babys aussetzen oder töten.