Österreich: Hitlergruß bei Siegerehrung von Radrennen

Bei einem Amateur-Radrennen in Mondsee in Oberösterreich am 26. Oktober, in der Klasse 75 Jahre und älter, hatte der Sieger des Rennens bei der Siegerehrung, den Arm zum Hitlergruß erhoben.



Der Rennveranstaltungs-Moderator sprach, laut den österreichischen Medienberichten, von einer "legitimen" Form von Meinungsäußerung.



Beide wurden nach der Veranstaltung von Zeugen bei der Polizei angezeigt. Gegenüber dem ORF meinte der Moderator, er habe nur "beruhigen" wollen. Der Sieg wurde dem Rennradfahrer aberkannt und ein lebenslanges Startverbot gegen ihn verhängt, wie die Medien berichteten.