Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Duisburg Marxloh

Am 21. November besucht Frank-Walter Steinmeier Marxloh, um sich die Probleme des Stadtteils anzusehen.



Als Erstes steht ein Besuch in der Grundschule Henriettenstraße an, danach wird er sich Schrottimmobilien ansehen. Steinmeier möchte wissen, was die Stadt gegen diese unternimmt.



Zum Schluss wird er sich mit Ladenbesitzern treffen, um über den Einzelhandel zu sprechen.