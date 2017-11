Bundesagentur will sparen: Arbeitslosengeld im Supermarkt

In besonders dringenden Fällen können sich künftig Empfänger von Leistungen wie Arbeitslosengeld Bargeld an den Supermarktkassen auszahlen lassen.



Dieses Verfahren betrifft vor allem Menschen, die dringend Bargeld benötigen, aber kein eigenes Konto haben.



Bislang stehen dafür Kassenautomaten in Jobcenter und Arbeitsagenturen zur Verfügung. Diese Automaten sollen aus Kostengründen schrittweise abgebaut werden, so ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit.