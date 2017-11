Nordkorea: US-Präsident Donald Trump ist ein "Kriegshetzer"

In einer Reaktion auf die Asienreise von Donald Trump hat Nordkorea den US-Präsidenten als "Kriegshetzer" bezeichnet.



Trump bettele förmlich um einen Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel, so das Außenministerium in Pjöngjang. "Während des Besuchs offenbarte Trump seine wahre Natur als Zerstörer des Weltfriedens und der Stabilität", hieß es weiter.



Nordkorea will die Pläne zum Aufbau einer Atomstreitmacht beschleunigen.