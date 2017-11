Euskirchen: Polizei schießt auf Angreifer mit Baseballschläger

Polizisten haben am Freitagabend in Euskirchen bei Bonn einen 41 Jahre alten Mann angeschossen, der die Beamten mit einem Baseballschläger attackiert haben soll.



Der Mann schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Es gibt Hinweise auf eine psychische Erkrankung.



Zuvor habe der Mann gedroht, einer Bekannten etwas anzutun. Als die Polizisten das Auto des 41-Jährigen stoppten, sei er mit einem Baseballschläger auf die Beamten losgegangen. Daraufhin fielen die Schüsse.