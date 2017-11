Journalist Yücel wirft türkischer Justiz Verschleppungstaktik vor

Nach neun Monaten Haft in der Türkei hat der "Welt"-Korrespondent Yücel der türkischen Justiz eine Verschleppungstaktik vorgeworfen.



In Medien forderte er einen fairen Prozess. "Isolationshaft ist Folter", ergänzte der Journalist, der in Einzelhaft sitzt.



Yücel war im Februar wegen angeblicher Terrorpropaganda und Aufwiegelung der Bevölkerung festgenommen worden. Eine Anklageschrift gegen ihn liegt bislang nicht vor.