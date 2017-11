Wetterbericht warnt vor Schneeregen

Laut Meteorologen könnte es in den kommenden Nächten für Autofahrer gefährlich werden. Es wird geraten, mit Winterreifen zu fahren, da Schneeregen bis in die mittleren Lagen droht.



Der Schneeregen soll bereits ab 300 Metern auftreten können. Auch die Polizei rät zu Winterreifen. Fährt man mit Sommerreifen wird ein Bußgeld zwischen 60 und 100 Euro fällig.



Auch am Montag soll es noch regnen, danach wird mit trockenerem Wetter gerechnet.