Popsängerin Britney Spears malt jetzt auch

Die Sängerin Britney Spears postete kürzlich ein Video auf Instagram, das sie beim Malen zeigt. Darunter schrieb sie: "Wir werden in letzter Zeit kreativ in unserem Haus".



Bereits im Oktober hatte die 35-Jährige ein Bild gepstet, auf dem sie malend vor einer Staffelei sitzt. Dieses Bild, das Blumen zeigt, wurde dann für 10.000 Dollar versteigert.



Das Geld spendete Spears an die Opfer des Attentats von Las Vegas. Dort hat sie seit 2013 ihre Dauershow "Britney: Piece of Me".