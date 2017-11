Sanierungsplan: Opel verzichtet auf betriebsbedingte Kündigungen

Nach der Übernahme durch den französischen Konzern PSA soll es bei Opel keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das gab Opel bei der Vorstellung des Sanierungsprogramms bekannt.



Der Zeitraum des Kündigungsschutzes ist aber noch unklar. Bis Ende 2018 sind die Beschäftigten des Autoherstellers in Deutschland ohnehin vor Kündigungen geschützt.



Einsparungen sollen unter anderem dadurch erreicht werden, dass so viele Fahrzeuge wie möglich auf gemeinsamen Plattformen gebaut werden. Binnen drei Jahren will Opel wieder die Gewinnzone erreichen.