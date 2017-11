SPD-Jugend fordert feministische Pornos in ZDF und ARD

Die Berliner Jusos tagen am kommenden Wochenende in Berlin und auf der Liste der zu besprechenden Anträge steht auch eine staatliche Förderung von Pornofilmen. Genauer gesagt sollen feministische Pornos in ZDF und ARD gezeigt werden, die Sex realistisch darstellen sollen.



Was zunächst absurd klingt, soll zur Gleichstellung von Frauen beitragen. Denn in herkömmlichen Mainstream-Pornos würde nur die Sicht des Mannes mit Rein-Raus-Geschichten geschildert. Nun sollen Pornos gezeigt werden, die Frauen nicht erniedrigen und auch aus ihrer Sicht erzählt werden.



"Da vor allem im Internet kostenlose Pornographie konsumiert wird, muss auch feministischer Porno gebührenfrei, dauerhaft und niedrigschwellig verfügbar sein. Daher fordern wir eine Filmförderung nach schwedischem Vorbild.", so die SPD-Jugend.