Mehr Steuergelder für die Digitalisierung der Medizintechnik

Anlässlich der in Düsseldorf stattfindenden Medizintechnik-Messe MEDICA und dem parallel veranstalteten Deutschen Krankenhaustag fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) mehr Steuergelder für die Digitalisierung.



"Deutsche Krankenhäuser hinken im internationalen Vergleich etwa fünf Jahre hinterher", so der DKG-Geschäftsführer Georg Baum.



Welche Veränderungen außer der Digitalisierung von Medizintechnik in der Branche stattfinden, das wird auf der Messe noch diskutiert werden.