Frankfurt am Main: Mutmaßlicher Mörder wird nach 24 Jahren gefasst

Am Flughafen von Frankfurt am Main haben Bundespolizisten einen mutmaßlichen Mörder geschnappt, der seine Tat vor 24 Jahren begangen haben soll.



Der Inder soll im Jahr 1993 in Großbritannien einen Menschen erstochen haben, seitdem wird er per europäischem Haftbefehl gesucht.



Der 51-Jährige wurde nach der Landung seines Flugs aus der indischen Hauptstadt Neu Delhi festgenommen und wird nun nach Großbritannien ausgeliefert.