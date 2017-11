Deutsche Wrestling Legende Eddie Steinblock im alter von 61 Jahren gestorben

In der Nacht zum Donnerstag ist Eddie Steinblock plötzlich verstorben. Dies gab die European Wrestling Promotion (EWP) heute bekannt.



Steinblock wollte am Freitag 11.11. seine Wrestling Karriere nach 30 Jahren mit einem letzten Kampf bei der Show "The Final Chapter" im Aladin in Bremen beenden.sein Gegner wäre "The Vampire Warrior" Grangel gewesen



Bekanntheit ausserhalb des Wrestling Ringes erlangte Steinblock als Zuhälter "Jupp" in dem Film "Voll Normal"