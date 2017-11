Südafrika: Vergewaltiger hatte 21 eingefrorene Genitalien in Kühlschrank

In Johannesburg wurde ein Däne wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen durch ein Gericht schuldig gesprochen.



Zudem fand man bei dem Mann 21 eingefrorene weibliche Genitalien in seiner Gefriertruhe.



Wegen verschiedener weiterer Sexualdelikte in 36 Anklagepunkten wurde er zudem schuldig gesprochen, darunter die Produktion von Kinderpornografie.