Thailand: Kinderpornoring gesprengt - Vier US-Bürger inhaftiert

Den thailändischen Behörden ist in Zusammenarbeit mit dem FBI ein Schlag gegen einen Kinderpornoring gelungen.



In diesem Zusammenhand wurden 13 Männer, darunter auch vier US-Bürger, inhaftiert.



Zehn Minderjährige, von denen der jüngste acht Jahre alt ist, wurden von den Behörden in Sicherheit gebracht.