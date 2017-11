Darmstadt: Betrunkener mit "Ausbeulung in Hose" - Es war eine Baby-Python

In Darmstadt ist der Polizei ein Betrunkener aufgefallen, der sich äußerst aggressiv verhielt.



Zudem bemerkten die Beamten bei dem 19-Jährigen eine "deutliche Ausbeulung seiner Hose". Als die Polizei ihn ansprach, erklärte er: Er habe eine Schlange in der Hose. Tatsächlich zog er dann eine etwa 35 Zentimeter langen Baby-Königspython hervor.



Daraufhin wurde der junge Mann in eine Ausnüchterungszelle, die Schlange in eine Transportbox verfrachtet. Es wird nun wegen eines eventuellen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.